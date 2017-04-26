Бездомные собаки — кто виноват и что делать?

Бездомные собаки, можно сказать, «визитная карточка» каждого казахстанского города. Люди реагируют на них по- разному: одни подкармливают, другие- ищут для одиноких псов приют, а кто-то пишет заявление на отлов. Кто, как и зачем отлавливает бродячих животных? Что делают с ними в изоляторе?

Отлову подлежат животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме временно оставленных владельцами на привязи. Потом все они доставляются в изолятор, где их держат 3 дня. Если хозяин у собаки имеется, то обычно за питомцем приходят сюда. Насколько гуманно обращаются с животными во время отлова?

Нам продемонстрировали средство для отлова, методы усыпления и дезинфекции четвероногих.

С начала года в Алматы отловлено 9258 кошек и собак, а возвращено владельцам лишь 382. Ухоженные и породистые псы содержатся в отдельных вольерах до передачи их хозяев. А если те не объявляются, то здесь уже работают организации по защите животных.