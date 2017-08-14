Белый слон

Вторник 00:00

Год выхода: 2010

Страна: США

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, криминал

Режиссер: Прачья Пинкаю

В ролях: Джимон Хонсу, Маркус Вальдов, Кевин Бейкон, Джирантанин Питакпорнтракул, Вираправат Вонгпуапан, Апичарт Чусакуль, Сутируш Чаннукул, Сахайак Бунсанакит, Гиги Велиситат, Дэвид Файрстар

О фильме: Очередная командировка в Таиланд полностью переворачивает жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Виной тому — 14-летняя азиатка Мэй, открывшая герою незнакомый ранее мир. В нем страдание, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией. А юная подруга оказывается ангелом и бесом одновременно…