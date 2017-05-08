Белоснежка и 7 гномов

Суббота 09:30

Год выхода: 1937

Страна: США

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный

Режиссер: Уильям Коттрелл, Дэвид Хэнд, Уилфред Джексон

О фильме: Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей — забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна…