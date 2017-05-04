Бей или беги: как победить стресс?

Стресс может вызвать любое воздействие: тепло, холод, напряжение. Психологи утверждают,что под воздействием негативных чувств запускается механизм саморазрушения.

Стресса бывает слишком много. Чтобы его победить можно использовать гипноз, но под руководство специалистов. Терапевтический гипноз может решить любую проблему психологического характера.

Ерлан Жалгасов менталист, гипнолог:

— При упоминании гипноза,все почему то сразу вспоминают криминальный гипноз,цыганок,которые отбирают деньги. Это состояния очень сильной концентрации внимания. Сам по себе стресс — это ваша реакция, сам по себе гипноз это инструмент в нем нет ни позитива ни негатива. Вопрос кто этим инструментом пользуется.

Решили проблему со стрессом, можно и работой заняться. Как мотивировать себя? Ответ прост- с помощью осознанных снов.

Олег Куява, тренер по осознанным сновидениям:

— Это состояние происходит в основном в фазе быстрого сна, в основном — утром. Нужно поставить будильник на 6 утра, встать походить 10 минут и уснуть с намерением что сейчас я буду просыпаться и входить в состояние осознанного сна. когда в просыпаетесь вы в нужном состоянии в фазе, в нужном состоянии. Какие минусы бывают и кому не стоит этого делать? Не стоит тем людям у которых есть какие то психологические проблемы или вы чего то боитесь, потому что в этом состоянии вы можете получить тот сюжет, который противоречит вашему.

В осознанном сне вы можете делать, что угодно. Например летать, можете стать средневековым рыцарем, почувствовать себя мультимиллионеров. Так сказать, воплотить в реальность все ваши фантазии. При этом эмоции будут натуральными, как в реальной жизни.

Олег Куява, тренер по осознанным сновидениям:

— В этом состоянии можно все , например путешествовать,решать какие то свои проблемы, убирать свои блоки. Учиться чему — нибудь. Для этого нужна подготовка, то есть нужно понять зачем это нужна. Затем создать намерение.

Сны- наши помощники в понимания окружающего мира. Они могут предостерегать от необдуманных поступков. Главное, не увлекаться и соблюдать грань между явью и былью.