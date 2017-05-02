Авраам Руссо опроверг информацию о финансовом кризисе

Главный ловелас российской эстрады опроверг информацию о своем банкротстве. Ранее сообщалось, что артист вынужден продать загородный дом, якобы, из-за финансовых трудностей.

Как видите, в Казахстане Руссо по-прежнему любят и ждут. Исполнитель выступил в одном из заведений Алматы. Стоило ему только позвать гостей танцевать, как его начали «зажимать» поклонницы.

К слову, певец активизировался в творчестве год назад. Но уже без продюсера. Так как он уже состоявшийся артист — ему не так сложно. Главное, не теряться из поля зрения.

Авраам Руссо, певец:

— Оставайся. Будет хит — поднимешься. Это нормально абсолютно. Артисты, которые действительно исчезли, полностью, в тени.

Впрочем, у него все очень продуктивно. За год выпустил несколько новых песен, записал альбом и дуэт с Согдианой. Помимо этого он написал книгу и прямо сейчас готовит новое видео «Мои чувства — кружева».

Слова композиции, между прочим, написал Михаил Гуцериев. Тот самый миллиардер, который устроил шикарную свадьбу своему сыну с ДжейЛо и Стингом.

Ну, а клип обещает быть интересным.

Авраам Руссо, певец:

— Я увидел 20 ребят, моделей и 20 девушек. Балерина и т. д. Начал сниматься, увидел очень много интересного. То, чего я раньше не практиковал, не знал. Я даже не стал дергать клипмейкера

Российские СМИ недавно сообщали, что у Авраама настали не лучшие времена. Артист продает двухэтажный коттедж из-за финансовых трудностей. Якобы заказов стало меньше. На содержание дома нет денег.

Авраам Руссо, певец:

— Я продаю, покупаю. Я покупал буквально 8 месяцев назад дом. Я хотел там жить. Через месяц поменял свое мнение. Это не те деньги, которые говорим «человек обанкротился».Хлебом не корми, вам журналистам выкинуть вот эту удочку.

Благо, у нас все по-честному. Ждем новой видеоработы!