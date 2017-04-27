Асель Садвакасова и Жамиля Серкебаева ведут борьбу со своими тараканами

Они пришли на тренинг, чтобы понять, как совладать с негативными эмоциями.

Как подружить бабочек в животе с тараканами в голове? За ответом на этот вопрос организовали тренинг, в числе которых оказались Людмила из «Дуэта L», телеведущая Алена Петрова, и Жамиля Серкебаева с Асель Садвакасовой. Актриса относится к подобным тренингам с опаской, так как сама по профессии психолог.

Асель Садвакасова, актриса, режиссер:

— Эмоции нами движут всегда. Когда ты ходишь на такие тренинги, надо выносить много хорошего, положительного, не зацикливаться. Это очень опасно.

Перед началом мастер-класса журналисты провели провести небольшой опрос.

Алена Петрова, телеведущая:

— Как можно подружить бабочек в животе с тараканами в голове? Это реально сделать? — Я сама пока не знаю как это делается практически. Если рассуждать чисто теоретически, я думаю, это необходимо. Потому что тараканы в голове есть у всех.

Жамиля Серкебаева, скрипачка:

— Я представляю бабочки, это когда человек влюбляется. Тараканы, наверное, это то, что мешает нам. Наше самолюбие, наш эгоизм. Они мешают бабочкам взлетать. Учиться никогда не поздно и в любом возрасте нужно учиться. И, как оказывается, мы многого не знаем.

С последним согласны многие. Объясняя, что женщина сейчас и жена, и мама, и профессионал. Иногда нужен источник энергии и вдохновения для того, чтобы нести все эти функции. Мастер женских практик Ирина Файб, поднимает актуальные темы. Например, как добавить страсть в отношения на долгие годы.

Ирина Файб, психолог, ведущая женских тренингов:

— Современный мир требует очень много энергии от женщины. Довольная женщина, ресурсная женщина, отдохнувшая женщина она может со всем этим справиться.Любые претензии, любые незавершенные переживания — они заваливают реку любви и мы потом вообще забываем, зачем мы с этим человеком встретились и любили ли мы его вообще когда- то.

По словам Ирины, необходимо давать себе вовремя отдыхать. Уметь наполнять и радовать себя. Ну и про бабочек с тараканами мы тоже спросили.

Ирина Файб, психолог, ведущая женских тренингов:

— Мы учим быстро корректировать свои ожидания. Когда вы уже опоздали, когда уже что-то произошло и вы не можете это изменить. Единственный способ успокоиться и принять все как есть. Вот тогда приходит на ум какая- то идея, как вы можете выйти с этой ситуации.

Стало быть, когда бабочки улетают, не позволяйте вредителям затуманить ваш разум.