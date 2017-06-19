ARMY — ликуйте! Сингл-альбом к-поп группы BTS впервые в истории признан платиновым!

Зато армия поклонников К-попа сегодня ликуют! Я не знаю как это объяснить, но впервые в истории сингл-альбом группы BTS признали платиновым! А это, ни много ни мало, целых 250 000 копий!

Трэк «Blood, sweat and tears” создавали специально для японского рынка. И это по праву можно было назвать рисковым делом. Потому что в стране самураев, к-попу сложно пробиться: у них и своего добра хватает!

Когда BTS нацелились на завидный статус, ассоциация звукозаписывающей индустрии Японии указала чёткие цифры: хотите «Голд» — продайте 100 000 копий. Хотите платину — 250 000 экземпляров! И что вы думаете? BTS одним махом перепрыгнули оба порога!

Обычно к-поп артисты достигают таких показателей месяцами, благодаря упорной рекламе и промоушену! Но любимчики ARMY сделали это буквально за несколько недель!

Сегодня клип на победный сингл набрал почти 148 млн просмотров! Ну разве это показатель для BTS? Так что не удивляйтесь, если айдолы УДВОЯТ эту цифру, пока мы обсуждаем эту новость!