Ариана Гранде снова выступила в Манчестере. Без риска и с благими намерениями

Ариана Гранде снова вышла на сцену Манчестера. Певица организовала благотворительный концерт в поддержку пострадавших от теракта. А им, напомним, закончилось ее предыдущее выступление. Несмотря на то, что страх еще не отпустил город, пятьдесят тысяч человек пришли на зов знаменитости.

Благотворительный концерт «One Love Manchester» также поддержали The Black Eyed Peas, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus и многие другие артисты. Певец Маркус Мамфорд открыл шоу, почтив минутой молчания память о погибших при теракте.

А дальше уже пошли перфомансы.

Ариана Гранде, певица:

— Я люблю Вас очень, ребята! Я думаю, этот вид любви и единства — как медицина, в которой мир сейчас нуждается

Да, в этот вечер звучали не только топовые треки, но и теплые слова.

Фаррелл Уильямс, певец:

Я преклоняюсь! Потому что, несмотря на те вещи, которые здесь происходили, я не чувствую запаха, я не слышу и не вижу страха в этом здании.

Джастин Бибер, певец:

— Вы согласны, что любовь всегда побеждает?

Масштаб события просто фантастический! Только представьте: билеты были проданы за каких-то 6 минут! Конечно, власти города усилили меры безопасности. Каждый зритель, прежде чем попасть на стадион, проходил тщательный досмотр.

Кейт, гость концерта:

— Вместо того, чтобы быть напуганными, мы должны просто объединиться. Надо попытаться быть максимально спокойными и не паниковать.

И это у них получилось! Жители Манчестера сумели отвлечься. К слову, благодаря концерту удалось собрать более 2,5 миллионов долларов. Все средства пойдут на восстановление пострадавших после теракта.