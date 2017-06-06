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Ангелы в белом! Victoria’s Secret сразила сеть новой рекламной кампанией

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Пока триста модных экспертов выбирали лучших из лучших, по сети расходятся фото ангелов Victoria’s Secret. Нет, девушки не совершили ничего сексуально-криминального.
Просто появились снимки из рекламной кампании новой коллекции, где модели позируют в воздушном нижнем белье на берегу моря. Судя по линейке, в тренде белый цвет и…идеальное тело!