Ангелы в белом! Victoria’s Secret сразила сеть новой рекламной кампанией

Пока триста модных экспертов выбирали лучших из лучших, по сети расходятся фото ангелов Victoria’s Secret. Нет, девушки не совершили ничего сексуально-криминального.

Просто появились снимки из рекламной кампании новой коллекции, где модели позируют в воздушном нижнем белье на берегу моря. Судя по линейке, в тренде белый цвет и…идеальное тело!