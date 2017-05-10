Акция ко дню победы «Бессмертный полк» установила мировые рекорды!

Несколько тысяч алматинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Главная атрибутика в их руках — это портреты дедов и прадедов, которыми будут гордиться вечно. Погода также выдалась чистой и ясной, как и память о тех, кто приближал этот день, День Победы.

