Акция ко дню победы «Бессмертный полк» установила мировые рекорды!

Около 40 тысяч алматинцев вышли на улицы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Чуть меньше показали другие крупные казахстанские города. Рекорд Бессмертного полка в этом году, конечно, присудили в Москве — 850 тысяч человек.

8 и 9 мая, кажется, шагала вся планета. В Вашингтоне в этом году власти города разрешили участникам пройти по проезжим дорогам, а не по тротуарам, как было ранее. В Рим также съехалась большая часть Европы ради Марша победы. В Пекине строй хоть и состоял всего из 300 человек, но зрелищности не убавилось. Что интересно, жители четырех городов Германии также прошлись бессмертным полком с шумом и восторгом, как и на Кубе и в Нидерландах. Так что проводимая в четвёртый раз акция только набирает обороты, несмотря на споры, которые ставят под сомнения надобность таких крупных шествий.