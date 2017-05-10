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Акция ко дню победы «Бессмертный полк» установила мировые рекорды!

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Около 40 тысяч алматинцев вышли на улицы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Чуть меньше показали другие крупные казахстанские города. Рекорд Бессмертного полка в этом году, конечно, присудили в Москве — 850 тысяч человек.

8 и 9 мая, кажется, шагала вся планета. В Вашингтоне в этом году власти города разрешили участникам пройти по проезжим дорогам, а не по тротуарам, как было ранее. В Рим также съехалась большая часть Европы ради Марша победы. В Пекине строй хоть и состоял всего из 300 человек, но зрелищности не убавилось. Что интересно, жители четырех городов Германии также прошлись бессмертным полком с шумом и восторгом, как и на Кубе и в Нидерландах. Так что проводимая в четвёртый раз акция только набирает обороты, несмотря на споры, которые ставят под сомнения надобность таких крупных шествий.

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