Академия вампиров

Воскресенье 23:30

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик, комедия, детектив

Режиссер: Марк Уотерс

В ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, Данила Козловский, Доминик Шервуд, Сара Хайланд, Гэбриел Бирн, Сами Гэйл, Ольга Куриленко, Джоэли Ричардсон, Камерон Монахэн

О фильме: Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая Академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны и расе мороев противостоит жестокое племя стригоев, вампиров, переступивших черту закона и не гнушающихся убийством. Даже стены Академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лисса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий.

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