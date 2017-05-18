Ademi начала кинокарьеру с … постели!

Режиссер Айгуль Аксамбиева, известная благодаря таким сериалам как «Айжан» и «Вузеры», представила свою первую короткометражку. Главную роль сыграла певица Ademi.

Лента «Глина-любовь» рассказывает реальную историю семьи скульптора и певицы. 90-е года. На фоне тотальной творческой невостребованности героиня Дина начинает страстные отношения за спиной своего супруга.

Адэми, певица, актриса:

— Мне было тяжело играть такие сцены, потому что я не легкомысленная. И мне сказать «ты так хорошо поешь», а потом оказаться в постели такого в принципе не бывает. На коленях у мужика стоять — НЕТ! Я согласилась, потому что я для себя ее оправдала.

Главные роли также исполнили Азиз Бейшеналиев и начинающий актер Акылхан Алмасов. Оценить кинодебют исполнительницы, а за одно и первое творение Айгуль Аксамбиевой пришел весь шоу-бизнес.

Айгуль Аксамбиева, режиссер:

— Меня очень взволновала эта тема. Мне кажется, она очень актуальная. Тема прощения, тема доброты и, что немаловажно, в моде 90-е. И хотелось это тоже показать. Что на самом деле, 90-е были очень не сладкие.

Перед глазами зрителей прошли страшные события. Интрижка неверной всплыла наружу самым ужасным способом. Далее только боль и страдания. Ademi призналась, что свою роль немного не дотянула. И торопиться со следующими проектами не будет, пока не окончит школу актерского мастерства.

Алуа Конарова, продюсер:

— Для первого актерского опыта…местами неплохо. Но в целом, конечно, нужно еще много работать над собой.

После увиденного все также ушли в думы: а способен ли я простить измену?

Кентал, певец:

— Нужно быть настоящим человеком, нужно быть великим человеком с настоящим сердцем большим. Простить…Пока, наверное, я не дорос до этого.

Алуа Конарова, продюсер:

— Трудно сказать, потому что когда-то я измену не простила. И для меня измена приравнивается к предательству. То ощущение боли, когда у тебя щемит сердце и не хватает воздуха -вот эти ощущения не забываются.

Возвращаясь к фильму, отметим, что это первая короткометражка, которая запустится в широкий прокат. Цена билета пока не определена.