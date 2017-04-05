А где же гонки? Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 8»

Тем временем Вин Дизель и Шарлиз Терон гуляли в Берлине на премьере восьмого «Форсажа». Вы только представьте, ради очередной части блокбастера создатели уничтожили автомобилей на полмиллиарда долларов! Правда поклонники давно заговорили о том, в последних эпизодах на этих тачках одни разборки. Вопрос: а где же гонки?