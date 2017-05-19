2 СЕЗОН

О сезоне: Их повседневная жизнь очень трудна и замысловата. Они каждый день попадают в переделки и решают разные проблемы: отпустить нарушителя или отдать его в руки закона, согласиться на взятку или быть честным с собой и остаться ни с чем, помочь или пройти мимо? Им часто приходится выбирать между честью и выгодой, между совестью и соблазнами и одному шефу станет известно, какой выбор они сделают в очередной раз!

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