Группа 91
Год выхода: 2014-2016
Страна: Казахстан
Жанр: комедийный ситком
Режиссер: Ануар Матжанов
В ролях: Адилжан Шомболов, Рустем Омаров, Мейиржан Туребаев, Мейиржан Шерниязов, Медет Аманбаев, Едил Анарбай, Леонид Пивоваров, Кайсар Ахметжанов
О фильме: 919191 клипы,,,,
Трейлер 1 сезона
2 СЕЗОН
О сезоне: Их повседневная жизнь очень трудна и замысловата. Они каждый день попадают в переделки и решают разные проблемы: отпустить нарушителя или отдать его в руки закона, согласиться на взятку или быть честным с собой и остаться ни с чем, помочь или пройти мимо? Им часто приходится выбирать между честью и выгодой, между совестью и соблазнами и одному шефу станет известно, какой выбор они сделают в очередной раз!
Трейлер 2 сезона