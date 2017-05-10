9-й Pop Up Store: Как модная тусовка превратилась в семейный фестиваль?

Мода, еда, развлечения и хорошая музыка. В Алматы прошел 9-й Pop Up Store. Отметим, что ранее это было исключительно модное событие в виде ярмарки казахстанских дизайнеров. Однако теперь это целый семейный фест! Аян из «Ринго» и Али Окапов заценили его одни из первых.

Киностудия «Казахфильм» временно превратилась в модное пространство. На улице перед входом в павильон были выставлены новые и действующие фуд-проекты. Народ гулял, фотографировался, поедал вкуснятину и просто валялся на травке. Аян Бирбаев, например, отдыхал там с семьей и друзьями.

Али Окапов, певец:

— Для нас это просто способ провести выходной день с близкими.

Аян Бирбаев, солист группы «RinGO»:

— Уже не в первый раз мы немного как будто не от этого мира. Мы же не знаем последние тренды там, еще что-то. У нас уголок попсы вечно, мы с Аяном вдвоем куда-то в угол прячемся и смотрим на всех. Вот так: «эээ». Рамок, которые раньше были в формате «fashion» уже нет. Не зазорно абсолютно ничего не знать, но прийти и познакомиться.

Самое интересное было внутри. Там вам и презентация новых бьюти-брендов, public- talk, фотозона, пинг-понг, диджеb и много другого в отделе «entertainment».

Первые два дня тут можно было сделать себе крутую вещицу из отходов. После эта зона прекратилась в студию макета города Алматы.

Олеся Нугаева, координатор проекта:

— Это сделано из старых пакетов, мусорных бэгов, которые у каждого есть сумки. Люди делали дождевики. Это прям напрашивается, потому что они не промокаемые.

Каждый «Pop up» открывает новые имена. Что касается признанных дизайнеров, они, как правило, готовят к уикенду капсульные коллекции, которые можно приобрести только здесь.

Леонид Жеребцов, дизайнер:

— Какие можете дать советы на лето? Как одеваться? Какие основные тренды? Это натуральные ткани, да, лен, котон. Такие платья с открытой спиной. Его можно надевать на футболку. А если у вас идеальная фигура для лета и для отдыха самый идеальный вариант. Нюдовые цвета, белый, достаточно теплые. Шлепки, легкий мэйк- ап и хороший парфюм.

В целом, за 4 дня фестиваля здесь побывали более 15 тысяч человек. Видимо, людям нравится совмещать приятное с…приятным!