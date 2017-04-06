5000 тенге плюс автограф в подарок! Карина Абдуллина стала гадалкой!

Если интересно, какое будущее ждет вас — можете обратиться к певице Карине Абдуллиной. Только по предварительной записи. Исполнительница раскинет карты на отношения и ответит на все ваши вопросы. Казахстанская артистка стала гадалкой.

Певица сообщила об этой новости на своей страничке в Фейсбуке. В посте Карина любезно предложила свои услуги подписчикам.

Реакция была неоднозначной. Многие приняли это за апрельскую шутку. Однако, нет. Абдуллина активно отвечает на комментарии. Пишет, что это абсолютная правда. Мало того, гадать на картах ей очень нравится и люди уходят от нее довольными. Надо будет — раскинет колоду по телефону. Не все фаны приняли это на «ура».

Журналист «Ревю» попытался напроситься к артистке в гости. Хотелось опробовать ее умения на себе. Увы, ему было отказано. Что ж, остается только пожелать успехов исполнительнице.